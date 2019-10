【KTSF】

英國外相藍韜文發聲明譴責香港警方沒理由使用暴力之餘,更以不成比例的方式用實彈射擊市民,此舉只會令衝突加劇。

他認為港府及示威者雙方都必須克制,讓事態降溫,並展開積極的對話,應對香港民眾的合理關注。

國際特赦組織則指出,港府拒絕對警察暴力展開獨立調查,是導致示威衝突轉為激烈的主要原因。

國際特赦組織要求港府緊急檢討警方對民眾示威的執法方式,以令事態緩和及減少人命傷亡。

