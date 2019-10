學者指明年台灣總統大選是”親美仇中”跟”親美和中”決戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統蔡英文近期民調持續升溫,外界普遍認為跟香港反送中的浪潮有關,事實上每到台灣總統大選,兩岸議題總是成為影響選情的關鍵因素,這次2020大選也不例外,有學者分析,勝負的關鍵在於候選人的中國政策,是一場”仇中”跟”和中”路線的決戰。

台灣每次的總統大選,美國和中國的態度往往是影響選戰最重要的外在因素,不過這次選舉情況略有不同,長期觀察選舉、同時也是兩岸問題專家的淡江大學國際戰略研究所副教授黃介正分析,這一次的藍綠對決,最明顯的區隔將是在兩岸政策上。

黃介正說:”這次選舉是親美和中跟親美仇中的選擇,你要跟中國大陸維持愈來愈惡化的關係,對台灣未來比較好,還是能夠處理兩岸關係,使得它不要惡化比較好,你要把主軸拉到這裡來,而不是誰比較親美上面來較量。”

由於美國是台灣重要的盟友,不論執政或在野陣營都強調要與美方做朋友,在親美的立場一致,雙方的區隔就是中國政策。

學者所說的親美和中,指的是國民黨總統參選人韓國瑜,他明確表態支持九二共識,不過他在訪問香港期間曾進入中聯辦,被民進黨批評他賣台,又被貼標籤為統派,而韓國瑜今年接受本台專訪時,就對兩岸論述提出四大訴求,包括拒絕一國兩制、捍衛中華民國、熱愛民主自由、堅持和平繁榮。

至於學者提到的親美仇中,指的就是台灣總統蔡英文,她上任後美方頻頻釋出善意,使得美台關係多次出現突破,不過與中國的關係就降到冰點,兩岸官方往來已經完全中斷,拒絕一國兩制以及捍衛主權,成為蔡英文兩岸政策的重要訴求。

黃介正指出,以目前民調的變化看來,當前的形勢對於綠營有利,原因在於台灣民眾對於中國的負面情緒,經過一連串打壓行動,再加上香港反送中事件後更加白熱化。

黃介正說:”中國大陸在台灣人民中間,負面印象一直在升高,那這種負面印象回來以後,又被習近平的習五條,加上後面香港反送中的這些事件的影響,使得台灣大部分人民,尤其是年輕世代,對於中國大陸對台灣不友善的印象愈來愈深刻,他內心的抗拒就會加強,加強以後他的那個宣洩口,就是在誰敢對北京大聲講話,誰敢嗆北京,就變成他們心中一種宣洩出口。”

台灣輿論將這次香港反送中浪潮比喻為蔡英文撿到槍,也就是對她的選情有利,也因此這個議題成為綠營操縱選情的最佳利器,不過學者指出,最終選戰決勝的關鍵,還是在於台灣民眾對於要與中國對抗和合作之間如何做取捨。

黃介正說:”我個人認為大部分的台灣選民心中是理性的,但是有一股怨氣出不來,而這個怨氣被投射到了現在敢大聲挑釁挑戰北京的候選人,雖然如此,但是在他心目中,仍然不希望兩岸走向敵對,或者是發生軍事衝突。”

距離明年1月11日的台灣總統大選只剩倒數一百天,在這三個多月的時間內,台灣民眾心中的這股怨氣是否能得到宣洩,將成為左右選情的最關鍵因素。

