舊金山市府成立族裔權益辦公室 確保政策達致族裔平等（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府族裔權益辦公室(Office of Racial Equity)週二正式成立,確保在市府內部運作,或者在對外政策上都能做到各族裔平等。

市長布里德(London Breed)週二正式簽署成立市府族裔權益辦公室,成立這個辦公室,其實是市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)的主意。

她表示,過去美國有排華法,舊金山曾經有政策阻礙華裔擁有物業,利用市區重建作為藉口,拆卸一些日本裔及非洲裔聚居的建築,到了今天,族裔不平等仍然存在,滲透在招聘、工資及申請房屋等,因此成立這個辦公室,是要糾正過往做錯的事,確保未來在各個方面達至族裔平等。

李麗嫦說:”當你來到舊金山,你期望見到族裔的多元化,當你來到舊金山,一個自稱是美國最開放的城市,你期望見到有色人種在此,大放異彩,但我們完全見不到。”

建立這個族裔權益辦公室,7月底得到全體市參事的支持,布里德亦在未來兩年的預算中,撥出100萬資助這個辦公室。

她發言時特別提到非洲裔在各個範疇中一向飽受歧視,希望這個辦公室能夠帶來改變。

布里德說:”非裔社區在舊金山的人口可能少於6%,哪又怎樣?我們仍然在此,我們仍然有價值,是時候團結去作出改變。”

這個辦公室隸屬市府人權委員會,需要在2020年6月30日前向市參事議會遞交一個有關族裔權益的框架,列出市府對打擊歧視及族裔不平等的目標與策略。

