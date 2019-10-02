舊金山市府成立族裔權益辦公室 確保政策達致族裔平等（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府族裔權益辦公室（Office of Racial Equity）週二正式成立，確保在市府內部運作，或者在對外政策上都能做到各族裔平等。

市長布里德（London Breed）週二正式簽署成立市府族裔權益辦公室，成立這個辦公室，其實是市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）的主意。

她表示，過去美國有排華法，舊金山曾經有政策阻礙華裔擁有物業，利用市區重建作為藉口，拆卸一些日本裔及非洲裔聚居的建築，到了今天，族裔不平等仍然存在，滲透在招聘、工資及申請房屋等，因此成立這個辦公室，是要糾正過往做錯的事，確保未來在各個方面達至族裔平等。

李麗嫦說：”當你來到舊金山，你期望見到族裔的多元化，當你來到舊金山，一個自稱是美國最開放的城市，你期望見到有色人種在此，大放異彩，但我們完全見不到。”

建立這個族裔權益辦公室，7月底得到全體市參事的支持，布里德亦在未來兩年的預算中，撥出100萬資助這個辦公室。

她發言時特別提到非洲裔在各個範疇中一向飽受歧視，希望這個辦公室能夠帶來改變。

布里德說：”非裔社區在舊金山的人口可能少於6%，哪又怎樣？我們仍然在此，我們仍然有價值，是時候團結去作出改變。”

這個辦公室隸屬市府人權委員會，需要在2020年6月30日前向市參事議會遞交一個有關族裔權益的框架，列出市府對打擊歧視及族裔不平等的目標與策略。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。