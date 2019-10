【KTSF】

灣區以南靠近Santa Cruz的Scott Valley,本週有賊人以粗暴的方式闖入一間店鋪,搶走一台自動提款機。

過程被閉路電視拍攝下來,事發在週一凌晨3點左右,數名蒙面的賊人駕駛一部偷來的SUV,撞爛當地一間Walgreen的大門,偷走店內一部自動提款機。

作案車輛事後被遺棄在現場,暫時未知匪徒如何搬走那台自動提款機。

警方表示,賊人行動迅速,作案時間前後不足1分鐘。

