Santa Cruz科技公司CEO被綁架 警尋獲屍體身分待確認（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二凌晨警方接報,Santa Cruz當地一家科技公司的CEO被綁架,之後警方在山林中追踪到了受害人所乘坐的車輛,但同時發現了一具屍體,目前警方還未公佈死者身份。

週二凌晨3點左右,當地警局接報,有目擊者表示,看到位於Santa Cruz Pleasure Point街3000號路段的一所房屋內有人被綁架。

警局發言人Ashley Keehn說:”目擊者最後看到受害人上了一輛白色寶馬SVU車。”

警方表示,受害人是50歲男子Tushar Atre,他是科技公司Atre Net的CEO和創辦人,但是7個小時之後,在週二上午10點左右,警方在Santa Cruz山林中的Soquel San Jose街24000號路段,追踪到了那輛白色寶馬車,並發現了一具屍體,目前警方還沒有公佈死者身份。

Keehn說:”在凌晨3點發生了綁架事件,現在我們發現了那輛車,還發現了一具屍體,目前調查還在進行中。”

週二下午警方派出了一隊武裝警察、一輛裝甲車以及特種警員到現場排查,但是目前還沒有逮捕任何人,受害人Atre的鄰居表示,這個街區非常平靜,很難想像有罪案發生。

據悉AtreNet是一間網絡市場營銷公司,總部在Santa Cruz,根據該公司網站顯示,其客戶主要分佈在南灣和中半島地區,目前警方正在調查Atre過往的生意記錄,試圖找出綁架他的人。

