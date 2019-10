【i-CABLE】

美國國務卿蓬佩奧承認,自己亦有參與特朗普總統與烏克蘭總統的電話通話。

他未有透露通話詳情,只是表示對話內容,與美國對烏政策一致。

他早前批評眾議院的委員會,傳召5名現任及前任國務院官員,就對特朗普的彈劾調查作供,是試圖威嚇和欺壓官員,自己會用一切方法阻止官員,在政府代表律師不在場下,向委員會披露涉及機密訊息的文件。

眾議院3個委員會發表聯合聲明,批評蓬佩奧為保護自己和特朗普妨礙調查。

