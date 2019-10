【i-CABLE】

北韓據報由潛艇發射彈道導彈,日本指其中一枚落入日方專屬經濟水域,提出嚴厲譴責。

南韓聯合參謀本部表示,當地早上7時多,偵測到北韓由元山近海向東發射一枚疑似”北極星”系列的潛射彈道導彈,飛行高度超過910公里,射程約450公里。

日本則指北韓發射了兩枚彈道導彈,其中一枚落入島根縣對開的日本專屬經濟水域。

首相安倍晉三指責北韓發射導彈,違反聯合國安理會決議,提出嚴厲譴責。

