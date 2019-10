【i-CABLE】

星期日在香港眼睛懷疑中槍的印尼女記者證實右眼永久失明。

星期日在灣仔天橋採訪時,印尼女記者眼睛懷疑中槍,她的代表律師指,醫生診治後,指她的瞳孔因外力衝擊破裂,右眼將永久失明,損傷程度有待手術後才能評估,她的家人現在身處香港陪伴她。

律師又指收到第三方證據指女記者是被橡膠子彈射中。

