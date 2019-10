香港各區有集會抗議警方濫用武力（視頻）

【i-CABLE】

港九新界多個地方有集會,抗議警方濫用武力,中環集會有人行出德輔道中及干諾道中,佔據部份行車線。

中環遮打花園週三中午再有人聚集,很多都是附近的上班族,他們行出德輔道中的行車線,去到畢打街,有人用雪糕筒放路中心,之後轉去干諾道中,有人說出來是因為中五生中槍的一幕,部份人又再去到海富中心叫口號。

星期日另一個衝擊點黃大仙亦有人聚集,有人再轉到九龍塘又一城,在一間食肆前不停取飛,有商舖落閘。

旺角麥花臣球場亦有一批學生在午飯時間聚集,在球場中央組成人鏈。

新界這邊,大家再次在沙田大會堂對出的百步梯集會,訴求都一樣,部份人之後入到新城市中庭摺紙鶴、叫口號,亦有人到美心集團旗下的酒樓不斷取籌,將籌號連在一起拖到三樓中庭,屯門市廣場亦有穿著黑衣的人聚集,站在商場各樓層。

在銅鑼灣,晚上8時許開始,有逾百名市民在百德新街聚集,高叫口號,要求政府回應五大訴求。

有人在附近的京士頓街,用膠欄、雪糕筒設路障,有人破壞交通燈,在時代廣場地下,亦有大批市民聚集。

到大約9時,聚集的市民走出軒尼詩道車路,在銅鑼灣一帶行走,沿途叫口號,有人在銅鑼灣站出口築起傘陣,擊打車站設施,大批人之後聚集在崇光百貨對出一段軒尼詩道,有人用膠欄等在車路築起路障。

