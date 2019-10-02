香港各區有集會抗議警方濫用武力（視頻）

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港九新界多個地方有集會，抗議警方濫用武力，中環集會有人行出德輔道中及干諾道中，佔據部份行車線。

中環遮打花園週三中午再有人聚集，很多都是附近的上班族，他們行出德輔道中的行車線，去到畢打街，有人用雪糕筒放路中心，之後轉去干諾道中，有人說出來是因為中五生中槍的一幕，部份人又再去到海富中心叫口號。

星期日另一個衝擊點黃大仙亦有人聚集，有人再轉到九龍塘又一城，在一間食肆前不停取飛，有商舖落閘。

旺角麥花臣球場亦有一批學生在午飯時間聚集，在球場中央組成人鏈。

新界這邊，大家再次在沙田大會堂對出的百步梯集會，訴求都一樣，部份人之後入到新城市中庭摺紙鶴、叫口號，亦有人到美心集團旗下的酒樓不斷取籌，將籌號連在一起拖到三樓中庭，屯門市廣場亦有穿著黑衣的人聚集，站在商場各樓層。

在銅鑼灣，晚上8時許開始，有逾百名市民在百德新街聚集，高叫口號，要求政府回應五大訴求。

有人在附近的京士頓街，用膠欄、雪糕筒設路障，有人破壞交通燈，在時代廣場地下，亦有大批市民聚集。

到大約9時，聚集的市民走出軒尼詩道車路，在銅鑼灣一帶行走，沿途叫口號，有人在銅鑼灣站出口築起傘陣，擊打車站設施，大批人之後聚集在崇光百貨對出一段軒尼詩道，有人用膠欄等在車路築起路障。

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