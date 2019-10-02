香港示威衝突中槍學生手術後情況穩定

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週一荃灣衝突中被警員近距離開槍打中的中五學生，目前情況穩定。香港警務處處長盧偉聰認為，警員當時迫於無奈開槍，做法合理合法。

警方在各區合共拘捕約180人，25名警員受傷。警方指，警員多次被示威者包圍襲擊，其中在荃灣沙咀道、大河道、油麻地，以及黃大仙，合共開了6發實彈。

其中在荃灣中槍的18歲中五學生，被警員近距離開槍打中，手術後無生命危險，情況由危殆轉為穩定。警務處處長盧偉聰認為警員當時迫於無奈開槍，做法合理合法。

一群人將一名防暴警察圍在地下，慢鏡看到另一名男子同時用鐵通打向警員，警員向他胸口開槍，發射實彈。

雙方距離只有一、兩個身位，該名男子立刻倒地，原本被圍的警員站起來歸隊。

另一名警員舉槍，制服多一人，有人隨即投擲汽油彈。該名男子躺在地下，胸口流血，當時他仍然有意識。

警方確認下午4時許，在荃灣卓明大廈對開發射實彈。事發約十分鐘後，多名防暴警察繼續圍著他急救，掀開衣服，看到心口有傷口，仍然流血，要戴氧氣罩呼吸。

救護員到場，為他戴上頸箍，抬上救護車送院。醫院消息指，他左肺被打穿、胸腔積血，但心臟和主要血管無事、有意識，子彈碎片離心臟只有3厘米，晚上完成手術，取出碎片，暫時無生命危險。

該名學生的家屬早上到伊利沙伯醫院深切治療部探望，受傷學生手術後無生命危險，情況由危殆轉為穩定，有警員進入病房內。

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