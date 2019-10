香港示威衝突中槍學生手術後情況穩定

【i-CABLE】

週一荃灣衝突中被警員近距離開槍打中的中五學生,目前情況穩定。香港警務處處長盧偉聰認為,警員當時迫於無奈開槍,做法合理合法。

警方在各區合共拘捕約180人,25名警員受傷。警方指,警員多次被示威者包圍襲擊,其中在荃灣沙咀道、大河道、油麻地,以及黃大仙,合共開了6發實彈。

其中在荃灣中槍的18歲中五學生,被警員近距離開槍打中,手術後無生命危險,情況由危殆轉為穩定。警務處處長盧偉聰認為警員當時迫於無奈開槍,做法合理合法。

一群人將一名防暴警察圍在地下,慢鏡看到另一名男子同時用鐵通打向警員,警員向他胸口開槍,發射實彈。

雙方距離只有一、兩個身位,該名男子立刻倒地,原本被圍的警員站起來歸隊。

另一名警員舉槍,制服多一人,有人隨即投擲汽油彈。該名男子躺在地下,胸口流血,當時他仍然有意識。

警方確認下午4時許,在荃灣卓明大廈對開發射實彈。事發約十分鐘後,多名防暴警察繼續圍著他急救,掀開衣服,看到心口有傷口,仍然流血,要戴氧氣罩呼吸。

救護員到場,為他戴上頸箍,抬上救護車送院。醫院消息指,他左肺被打穿、胸腔積血,但心臟和主要血管無事、有意識,子彈碎片離心臟只有3厘米,晚上完成手術,取出碎片,暫時無生命危險。

該名學生的家屬早上到伊利沙伯醫院深切治療部探望,受傷學生手術後無生命危險,情況由危殆轉為穩定,有警員進入病房內。

