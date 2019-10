香港警方指警員生命懸於一線 須開槍解除即時威脅（視頻）

【i-CABLE】

香港警務處副處長鄧炳強表示,週二在荃灣開真槍,因為該警員及同僚的生命懸於一線,加上有被搶槍危險,警員須開槍解除即時威脅,做法合法合理。

在荃灣大河道開的這一槍惹來很多質疑,警務處副處長鄧炳強出席例行記者會,指當時警員自己及同袍生命受威脅,開槍合法合理。

警方展示片段,慢鏡重播,逐個畫面解釋當時情形,指當時有十多人以鎚仔、士巴拿、磚頭、削尖的雨傘、行山仗等打警員的頭部、刺向身體,為什麼當時不是射向四肢,而是射向心口?

開槍的警員當時手持布袋彈槍,又為何不用?警方解釋布袋彈制停能力不及手槍,警方又不點名回應有團體發聲明批評警方做法。

少年中槍之後,片段顯示警員約3分鐘後來查,無即時為他急救,警方指要首先確保現場安全,才可急救,至於開槍警員是否需要停職受查,警察公共關係科總警司謝振中反問盡忠職守的警員為何要停職。

