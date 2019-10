香港示威學生中槍倒地 警員3分鐘後才查看傷勢（視頻）

【i-CABLE】

香港週一多區的示威衝突,警方拘捕269人,是反修例衝突以來最多,並在4個地點開6發真槍,在荃灣被實彈打傷的中五學生,情況轉為穩定。警方解釋當時該警員及同僚的生命懸於一線,加上有被搶槍危險,警員開槍解除即時威脅,做法合情合理,再有更多荃灣開槍的片段曝光,見到開槍前一批人圍攻警察,開槍警員當時手持另一把長槍,學生中槍後,警員3分鐘後,查看他的傷勢。

其中一條片,拍到事發前約分半鐘的事,一批穿黑衣的人分別手持鎚仔、鐵通及拾起的磚頭,追住一名持長盾的警員,其中一名男子拿浮板,後面是鎚仔,警員跌在地上、他們繼續打,警察增援,聽到槍聲。

慢鏡多看一次,當警員舉槍時,少年揮棍打向他,他開槍,警員右手開槍,當時他左手拿住另一枝可以發射布袋彈或者橡膠子彈的長槍,開槍後,有人走過去拾起鐵通,被另一名警員按下,有人投擲汽油彈過來,開槍的警員在後面,擎槍指嚇一會兒,收起手槍。

另一片段、拍下中槍後,男子仍然清醒,持長槍的警員站在他附近,男子叫痛,被按下的另一人叫警察找人幫忙,持長槍的警員揚手叫其他人不要投擲雜物,之後彎下身、摸一摸男子,再蹲下看他傷勢,這一刻距離開槍大約3分鐘。

一分多鐘後,聽到對講機叫白車,開槍時間是下午約4時10分,而救護員到場治理,大約是4時25分。

