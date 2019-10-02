香港示威學生中槍倒地 警員3分鐘後才查看傷勢（視頻）

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香港週一多區的示威衝突，警方拘捕269人，是反修例衝突以來最多，並在4個地點開6發真槍，在荃灣被實彈打傷的中五學生，情況轉為穩定。警方解釋當時該警員及同僚的生命懸於一線，加上有被搶槍危險，警員開槍解除即時威脅，做法合情合理，再有更多荃灣開槍的片段曝光，見到開槍前一批人圍攻警察，開槍警員當時手持另一把長槍，學生中槍後，警員3分鐘後，查看他的傷勢。

其中一條片，拍到事發前約分半鐘的事，一批穿黑衣的人分別手持鎚仔、鐵通及拾起的磚頭，追住一名持長盾的警員，其中一名男子拿浮板，後面是鎚仔，警員跌在地上、他們繼續打，警察增援，聽到槍聲。

慢鏡多看一次，當警員舉槍時，少年揮棍打向他，他開槍，警員右手開槍，當時他左手拿住另一枝可以發射布袋彈或者橡膠子彈的長槍，開槍後，有人走過去拾起鐵通，被另一名警員按下，有人投擲汽油彈過來，開槍的警員在後面，擎槍指嚇一會兒，收起手槍。

另一片段、拍下中槍後，男子仍然清醒，持長槍的警員站在他附近，男子叫痛，被按下的另一人叫警察找人幫忙，持長槍的警員揚手叫其他人不要投擲雜物，之後彎下身、摸一摸男子，再蹲下看他傷勢，這一刻距離開槍大約3分鐘。

一分多鐘後，聽到對講機叫白車，開槍時間是下午約4時10分，而救護員到場治理，大約是4時25分。

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