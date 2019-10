【KTSF】

東灣Fremont市警方提醒民眾慎防珠寶騙案。

警方表示,在今年1月至今,該市共發生9宗相似的騙案,最近一宗發生在上週四。

騙徒會截停有佩戴首飾的受害人問路,期間談及其親人過世,根據習俗,需要將親人的珠寶贈與他人。

騙徒這時會把這些假珠寶送給受害人,並為其佩戴,期間偷換了受害人原先佩戴的真珠寶,最後駕車離開。

警方表示,有8宗案件的騙徒被形容為一男一女,當中兩宗案件,女騙徒被描述有金門牙,暫未知是否同一團伙所為。

所有騙案目前仍在調查中,有線索的民眾請和警方聯繫。

