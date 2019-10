【KTSF】

國土安全部搗破一個國際販毒集團,當中包括3名中國人,涉嫌透過一個在中國的網站售賣非法類鴉片藥物。

國土安全部在費城的調查員表示,這些非法的類鴉片藥物,會被運送到賓夕凡尼亞州Montgomery縣一個縣警David Landis,Landis之後把接近3,000包藥物分發到美國各地。

當局相信有關藥物與至少5宗死亡個案有關。

Landis早前承認販運毒品,目前被扣留,而經營網站的3名中國人仍然身在中國,由於當局預期中國不會把3人引渡到美國,所以將不能起訴他們。

