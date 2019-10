【KTSF】

民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)的競選陣營宣布,桑德斯因為動脈栓塞,剛接受心臟手術,休養期間需要暫時取消競選活動,直至另行通知。

78歲的桑德斯週二在出席競選活動時感到胸口不適,立即接受診療。

其競選陣營發聲明指,醫生已成功在桑德斯的心臟植入兩條導管,手術後桑德斯精神不錯,已恢復對話。

