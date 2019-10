習近平指沒有任何力量能撼動中國地位

【i-CABLE】

中國十一國慶,歷時80分鐘的閱兵,多款新型武器首次亮相,中國國家主席習近平表示,沒有任何力量能夠撼動中國的地位和阻擋中國的前進步伐。

國旗衛隊由人民英雄紀念碑步向天安門城樓,為國慶典禮揭開序幕,同時鳴放的七十響禮炮,象徵共和國70年歲月,出席儀式的有現任和上任領導人江澤民和胡錦濤,分別站在習近平兩旁,還有一眾已經退休的政治局常委,李瑞環、溫家寶、張德江和宋平等等,不過前總理朱鎔基就未有現身。

習近平發表講話,他指毛澤東宣佈新中國成立,徹底改變近代百多年來中國積貧積弱的悲慘命運,未來要為實現中國夢而努力。

他強調要堅持共產黨的領導和中國特色社會主義道路,不斷滿足人民對美好生活的嚮往,在兩岸三地問題上,要爭取完全統一。

習近平表示,中國會堅持和平發展道路,奉行互利共贏的開放戰略,解放軍會堅決維護國家主權、安全和發展利益,以及維護世界和平。

