烏克蘭事件爆料人將作證 國會想方設法保密其身分

【KTSF 張麗月報導】

引發總統彈劾調查的烏克蘭通話事件爆料人會到國會作證,但國會未知如何為他身份保密。

眾議院情報委員會主席、民主黨籍的Adam Schiff表示,篤爆特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日通話內容的爆料人,很快會在眾議院作證,期望可以得到他未經過濾的證詞,眾議院將採取所有預防措施來保密他的身份。

Schiff又說,他還未訂出何時會總結對特朗普的彈劾調查,眾議院正等候爆料人的律師,獲得批准可以接觸機密資料。

爆料人的律師Mark Zaid說,他們將繼續與國會參眾兩院兩黨的議員會談,而大家都同意保護爆料人的身份很重要。

為了保密起見,有國安官員透露,可能需要在一個密室舉行聆訊,但國會大樓會有許多人,特別是有記者在場,因此如何保護作證人身份將甚為棘手。

有關當局為了要讓爆料人能秘密進入國會大樓,可能要封鎖一些地方,以及限制出席聆聽作證的人數。

另一個做法是,爆料人的律師團隊和國會議員可以在行政部門的密室會談。

這名爆料人的身份從未公開過,但主流媒體上星期透露,他是中情局人員,他向情報機構總督察投訴,指控告特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通話時,為2020年大選逼對方翻開一宗涉及烏克蘭的舊案,調查拜登父子,事件曝光後引致眾議院展開對總統的彈劾程序。

