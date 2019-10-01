邦交國連續斷交對台灣有何實質影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣的前邦交國索羅門群島和吉里巴斯連續與台灣斷交之後，使得台灣的邦交國只剩下15個，事件讓兩岸關係再度出現劍拔駑張的氣氛，到底台灣與這些邦交國斷交是否有實質的影響？失去這些邦交國會有甚麼損失？本台訪問到兩位台灣退休大使為大家分析。

台灣的外交空間持續受到打壓，近期連續的斷交事件，除了再度點燃兩岸外交角力的戰火，也讓台灣民眾重新思考這些邦交國存在的價值和意義。

代表台灣派駐過馬來西亞的退休大使羅由中，以及代表台灣派駐過韓國的退休大使梁英斌，接受本台專訪分析有關問題，表示這些邦交國對於台灣的國繼承認具有關鍵影響。

梁英斌說：”在國際政治上以及國際法上有一個重要的原則，就是一國一票，一票一值，特別是在聯合國大會裡面，我們台灣如果是代表全體台灣國民要參加聯合國，必須要這些小國大國來支持我們，那麼現在在全世界支持台灣加入聯合國只有15個國家，維護與這些國家友好的外交關係是相當重要。

羅由中說：”我們身為國際社會成員，除了要有從事國際活動的行為能力以外，也要被國際社會成員，譬如各個國家承認跟接受。”

儘管有不少台灣民眾認為，台灣這些邦交國都是無足輕重的小國家，斷交甚至可以為政府節省金援外交的經費，但專業外交官表示，事情沒那麼簡單。

羅由中說：”國家再小，它也是國際社會成員，在聯合國裡面也有一票，至少十幾個二十幾個國家的承認，至少代表我們在國際社會還是會被接受為是一個主權獨立的國家，如果一個邦交國都沒有了，那麼我們在國際上主權國家的地位可以說也等於消失了。”

舉例來說，台灣民眾到世界各地旅遊，所持的中華民國護照能不能被認可，就關係到台灣人能不能走出去。

羅由中說：”這本護照的製作也要符合國際民航組織的規範，我們護照上的資料頁，有一欄叫做國家碼，上面有三個英文字母，叫TWN，一般人以為這是代表台灣的意思，那事實上他是Taiwan Province of China，也許有很多人看到China 這個字眼就覺得不能接受，可是你護照如果不按國際民航組織的規範，你這本護照在很多國家的通關就不會被接受，沒有辦法通過。”

其次，以所羅門群島為例，台灣失去這個邦交國，不僅僅是數字的問題，對於戰略上也會有影響。

梁英斌說：”因為我國每年都要派敦睦艦隊到南太平洋去訪問，做為一種訓練航行，以及去促進國民外交，所羅門斷交了以後，我國的鑑隊沒有辦法在索羅門去加油、去加水、去做補給，所以說對於以後我國的敦睦艦隊在南太平洋去做友好訪問，是可能會產生非常非常大的衝擊。”

梁英斌強調，儘管國際局勢對台灣不利，台灣仍應盡最大的努力，堅守現有的15個邦交國，一個都不能少。

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