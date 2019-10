邦交國連續斷交對台灣有何實質影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣的前邦交國索羅門群島和吉里巴斯連續與台灣斷交之後,使得台灣的邦交國只剩下15個,事件讓兩岸關係再度出現劍拔駑張的氣氛,到底台灣與這些邦交國斷交是否有實質的影響?失去這些邦交國會有甚麼損失?本台訪問到兩位台灣退休大使為大家分析。

台灣的外交空間持續受到打壓,近期連續的斷交事件,除了再度點燃兩岸外交角力的戰火,也讓台灣民眾重新思考這些邦交國存在的價值和意義。

代表台灣派駐過馬來西亞的退休大使羅由中,以及代表台灣派駐過韓國的退休大使梁英斌,接受本台專訪分析有關問題,表示這些邦交國對於台灣的國繼承認具有關鍵影響。

梁英斌說:”在國際政治上以及國際法上有一個重要的原則,就是一國一票,一票一值,特別是在聯合國大會裡面,我們台灣如果是代表全體台灣國民要參加聯合國,必須要這些小國大國來支持我們,那麼現在在全世界支持台灣加入聯合國只有15個國家,維護與這些國家友好的外交關係是相當重要。

羅由中說:”我們身為國際社會成員,除了要有從事國際活動的行為能力以外,也要被國際社會成員,譬如各個國家承認跟接受。”

儘管有不少台灣民眾認為,台灣這些邦交國都是無足輕重的小國家,斷交甚至可以為政府節省金援外交的經費,但專業外交官表示,事情沒那麼簡單。

羅由中說:”國家再小,它也是國際社會成員,在聯合國裡面也有一票,至少十幾個二十幾個國家的承認,至少代表我們在國際社會還是會被接受為是一個主權獨立的國家,如果一個邦交國都沒有了,那麼我們在國際上主權國家的地位可以說也等於消失了。”

舉例來說,台灣民眾到世界各地旅遊,所持的中華民國護照能不能被認可,就關係到台灣人能不能走出去。

羅由中說:”這本護照的製作也要符合國際民航組織的規範,我們護照上的資料頁,有一欄叫做國家碼,上面有三個英文字母,叫TWN,一般人以為這是代表台灣的意思,那事實上他是Taiwan Province of China,也許有很多人看到China 這個字眼就覺得不能接受,可是你護照如果不按國際民航組織的規範,你這本護照在很多國家的通關就不會被接受,沒有辦法通過。”

其次,以所羅門群島為例,台灣失去這個邦交國,不僅僅是數字的問題,對於戰略上也會有影響。

梁英斌說:”因為我國每年都要派敦睦艦隊到南太平洋去訪問,做為一種訓練航行,以及去促進國民外交,所羅門斷交了以後,我國的鑑隊沒有辦法在索羅門去加油、去加水、去做補給,所以說對於以後我國的敦睦艦隊在南太平洋去做友好訪問,是可能會產生非常非常大的衝擊。”

梁英斌強調,儘管國際局勢對台灣不利,台灣仍應盡最大的努力,堅守現有的15個邦交國,一個都不能少。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。