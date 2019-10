舊金山中領館國徽被多名蒙面男子淋黑油（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週日舉行的撐香港集會後,亦有部分示威者前往中國駐舊金山的領事館繼續集會,期間有多名蒙面人士向中領館的中國國徽淋黑油。

這些是網上流傳的照片,顯示舊金山中領館門外的中國國徽被人淋上黑油。

本台週一再到訪中領館,中國國徽上的油漆大致已經被洗乾淨,不過國徽上、牆壁上及地上仍殘留一點顏料的痕跡。

前中國八九學運領袖方政與20多名示威者參加完撐香港的集會後,週日下午4時前往中領館門外示威,期間他目睹淋油的經過。

方政說:”剛剛快要結束的時候,走過來大概有3、4個年輕人蒙著面,其實我們也不是很熟,他們就往上面扔了一個有顏料的包,然後就打在領事館門口的國徽上。”

方政表示,淋油的人並不是參加集會的人,他亦看不清他們的樣子,淋完油,幾名蒙面人很快就離開。

方政指,他尊重他人表達不同的意見。

方政說:”我覺得第一時間是突然,因為這不是我們計劃內有這麼一個活動,但是有人這麼做,對於我們這些抗議者來說,也覺得是大快人心的事。”

因為週末加上中國國慶的關係,中領館這裏已經連續3天沒有人辦公,而週二這裡將會繼續放假。

中國駐舊金山總領事館向本台證實週日有人在中領館外面示威,對中國國徽作出不尊重行為,中領館譴責污辱中國國徽的行為,並感到憤概,問到中領館方面有沒有報警,發言人表示正值中國國慶假期,而領館會保留依法追究的權利。

本台問過舊金山警方,警方表示沒有報案紀錄。

