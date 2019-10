共和黨聯邦參議員Rick Scott開記者會談香港情況 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

佛州聯邦參議員Rick Scott週日剛從香港回來,週一召開記者會談香港情況,他也表示,此行更加強他的外交政策立場。

Scott在Twitter上說:”我在香港,過去幾天看到並跟民眾談話,他們爭取自由….。”

Scott週日剛從香港回來,這是從他下榻飯店拍的照片,他是香港反逃犯修訂條例示威遊行發生4個月來,首位美國聯邦參議員前往香港實地勘查當地情況。

Scott說:”我想了解為何民眾要示威,那裡究竟發生何事,那裡發生的事可惡,習近平的作為可惡。”

Scott在香港停留3天,其間他拜會香港特首林鄭月娥、商界領袖、宗教領袖,也有同示威人士交談。

Scott說:”林鄭是習的人,她講話非常小心,她幾乎不回答問題,我很失望。”

Scott在記者會上嚴詞抨擊中國國家主席習近平。

Scott說:”習顯然沒有履行協議,這是典型的共產中國,他們扼殺我們的職位,現在想用芬太尼來殺我們,這個共產黨領導想改變世界。”

日前聯邦參眾兩院委員會剛通過”香港人權與民主法案”,Scott說,美國人應該為香港挺身而出。

Scott說:”現在關於香港的一切,都是由共產中國的習主席領導,我們要呼籲特朗普總統,立場要強硬,我知道貿易不光是貿易,還關係到人權,這是共產中國侵犯人權,他們贏得了香港,他們將贏得台灣,他們將不斷贏得勝利,最終進入美國。”

Scott要求特朗普不光只是貿易,要認真對待中國對美國的威脅,他認為中國是”禁區”,國務院卻沒有把他的話當一回事。

Scott是前任佛羅里達州長,去年底選上聯邦參議員,在國會十分關注中國問題。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。