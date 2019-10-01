共和黨聯邦參議員Rick Scott開記者會談香港情況 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

佛州聯邦參議員Rick Scott週日剛從香港回來，週一召開記者會談香港情況，他也表示，此行更加強他的外交政策立場。

Scott在Twitter上說：”我在香港，過去幾天看到並跟民眾談話，他們爭取自由….。”

Scott週日剛從香港回來，這是從他下榻飯店拍的照片，他是香港反逃犯修訂條例示威遊行發生4個月來，首位美國聯邦參議員前往香港實地勘查當地情況。

Scott說：”我想了解為何民眾要示威，那裡究竟發生何事，那裡發生的事可惡，習近平的作為可惡。”

Scott在香港停留3天，其間他拜會香港特首林鄭月娥、商界領袖、宗教領袖，也有同示威人士交談。

Scott說：”林鄭是習的人，她講話非常小心，她幾乎不回答問題，我很失望。”

Scott在記者會上嚴詞抨擊中國國家主席習近平。

Scott說：”習顯然沒有履行協議，這是典型的共產中國，他們扼殺我們的職位，現在想用芬太尼來殺我們，這個共產黨領導想改變世界。”

日前聯邦參眾兩院委員會剛通過”香港人權與民主法案”，Scott說，美國人應該為香港挺身而出。

Scott說：”現在關於香港的一切，都是由共產中國的習主席領導，我們要呼籲特朗普總統，立場要強硬，我知道貿易不光是貿易，還關係到人權，這是共產中國侵犯人權，他們贏得了香港，他們將贏得台灣，他們將不斷贏得勝利，最終進入美國。”

Scott要求特朗普不光只是貿易，要認真對待中國對美國的威脅，他認為中國是”禁區”，國務院卻沒有把他的話當一回事。

Scott是前任佛羅里達州長，去年底選上聯邦參議員，在國會十分關注中國問題。

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