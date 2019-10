【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週二早上發生致命車禍,一輛汽車撞上一名婦人和一名4歲幼童,婦人被撞後傷重不治,女童受傷送院,傷勢穩定,肇事司機不顧而去。

當局是於早上11時19分接獲車禍舉報,地點在Foothill大道夾22大街。

事發後,有一輛汽車停在現場,但警方調查後證實汽車並不涉及車禍,真正涉案的司機仍然在逃。

