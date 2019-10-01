奧克蘭兩青年男女車內中槍亡 兇徒仍在逃

【KTSF 蔡璐陽報導】

9月28號上午，兩名20歲青年被發現雙雙中槍死於車中，其中一名男子來自Dublin，另一名女子來自Daly City，目前兇手仍在逃。

上週六上午11點左右，住在東灣奧克蘭市Douglas街500號路段的居民，發現有一輛銀色轎車撞上了她放在私人車道上的冰箱。

目擊者Mele Tavake說：”車撞上了冰箱，車輪還在持續轉動。”

而車內的兩人當時已經中槍身亡，根據附近鄰居介紹，他們聽到了槍聲，但是沒有看到開槍的人。

目前警察還沒有公佈死者的身份，只透露這兩人是到奧克蘭來參加Rolling Loud嘻哈音樂節。

Tavake說：”聽起來男死者的腳，好像踩在油門上，因為能聽到引擎發動的聲音，還有輪胎也在轉動。”

目前還沒有任何關於疑犯的公開消息，奧克蘭警局懸賞2萬元，徵集與疑犯有關的信息，這已經是奧克蘭今年發生的第57和58起兇殺案。

Tavake說：”這非常嚇人，他們死在這裡，我覺得他們的靈魂似乎遊蕩在我家附近。”

民眾如果有本案線索，請致電奧克蘭警察局，電話：(510)238-3821，或者(510)238-7950，也可以致電滅罪熱線：(510)777-8572。

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