奧克蘭兩青年男女車內中槍亡 兇徒仍在逃

【KTSF 蔡璐陽報導】

9月28號上午,兩名20歲青年被發現雙雙中槍死於車中,其中一名男子來自Dublin,另一名女子來自Daly City,目前兇手仍在逃。

上週六上午11點左右,住在東灣奧克蘭市Douglas街500號路段的居民,發現有一輛銀色轎車撞上了她放在私人車道上的冰箱。

目擊者Mele Tavake說:”車撞上了冰箱,車輪還在持續轉動。”

而車內的兩人當時已經中槍身亡,根據附近鄰居介紹,他們聽到了槍聲,但是沒有看到開槍的人。

目前警察還沒有公佈死者的身份,只透露這兩人是到奧克蘭來參加Rolling Loud嘻哈音樂節。

Tavake說:”聽起來男死者的腳,好像踩在油門上,因為能聽到引擎發動的聲音,還有輪胎也在轉動。”

目前還沒有任何關於疑犯的公開消息,奧克蘭警局懸賞2萬元,徵集與疑犯有關的信息,這已經是奧克蘭今年發生的第57和58起兇殺案。

Tavake說:”這非常嚇人,他們死在這裡,我覺得他們的靈魂似乎遊蕩在我家附近。”

民眾如果有本案線索,請致電奧克蘭警察局,電話:(510)238-3821,或者(510)238-7950,也可以致電滅罪熱線:(510)777-8572。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。