賀錦麗旋風式訪舊金山華埠爭取選民支持（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

民主黨籍總統參選人賀錦麗(Kamala Harris)相隔半年再次回到灣區,為競選造勢,她短暫停留舊金山華埠一間長者公寓,與長者對話,對於民調落後,賀錦麗在與本台的專訪中表示,一向不相信這些數字,但她亦承認,暫沒有信心贏得加州的初選。

賀錦麗在支持者及數名亞裔州府官員的陪同下,旋風式到訪華埠Kearny街國際旅店,參觀當中,關於菲律賓裔移民的展覽,賀錦麗用中文與在場的長者打招呼。

賀錦麗說:”大家認識我叫做賀錦麗,當時我是舊金山的檢察官。”

多名長者的代表亦爭取機會向賀錦麗表達意見。

長者公寓住客Mary說:”我們住得很開心,很有安全感,但是仍有很多老人,不像我們有這麼好的環境,希望政府能夠多建低收入的房屋給長者住。”

另一名長者公寓住客說:”我希望你爭取更多錢建更多長者房屋,我們住在國際旅店很開心。”

在國際旅店短暫停留半小時後,賀錦麗接受本台的專訪。

柏克萊加大近日公布一個關於加州民主黨初選的民調,顯示賀錦麗的支持度排第四,只有8%,賀錦麗表示,自己從不相信民調。

賀錦麗說:”民調總是這樣,當我最初競選舊金山地檢官,我的民調只有6%,當我競選州檢察長,民調說我沒有機會贏,選舉日當晚,我的對手更已經宣布勝選,所以我從不聽信民調,最重要的是,選民亦不信民調。”

賀錦麗生於東灣奧克蘭市(屋崙),是非洲裔及印度裔的混血兒,先後擔任舊金山地檢官、加州司法部長,又是代表加州的聯邦參議員,不過自她宣布參選總統以來,支持度近日有下滑的跡象,她在辯論會上的表現,好像不及其他候選人亮眼,究竟賀錦麗是否有信心贏加州呢?

賀錦麗說:”不是,很重要的是,我要得到加州的支持,我在努力中,這是我今天來的原因,確保我知道及聽到市民的需要,我會非常努力。”

賀錦麗表示,她關心的議題與小市民一樣,例如是房屋問題、全民健保、公校有足夠資源,怎樣讓長者有尊嚴生活等。

她亦承認,作為一個非洲裔女性,競選官職實在很困難,但是她過去的成功,證明一切都有可能。

賀錦麗說:”我們知道挑戰亦代表機會,每次我競選,從未有女性當選,亦從未有有色人種當選,但每次我都贏。”

