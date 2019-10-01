賀錦麗旋風式訪舊金山華埠爭取選民支持（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

民主黨籍總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）相隔半年再次回到灣區，為競選造勢，她短暫停留舊金山華埠一間長者公寓，與長者對話，對於民調落後，賀錦麗在與本台的專訪中表示，一向不相信這些數字，但她亦承認，暫沒有信心贏得加州的初選。

賀錦麗在支持者及數名亞裔州府官員的陪同下，旋風式到訪華埠Kearny街國際旅店，參觀當中，關於菲律賓裔移民的展覽，賀錦麗用中文與在場的長者打招呼。

賀錦麗說：”大家認識我叫做賀錦麗，當時我是舊金山的檢察官。”

多名長者的代表亦爭取機會向賀錦麗表達意見。

長者公寓住客Mary說：”我們住得很開心，很有安全感，但是仍有很多老人，不像我們有這麼好的環境，希望政府能夠多建低收入的房屋給長者住。”

另一名長者公寓住客說：”我希望你爭取更多錢建更多長者房屋，我們住在國際旅店很開心。”

在國際旅店短暫停留半小時後，賀錦麗接受本台的專訪。

柏克萊加大近日公布一個關於加州民主黨初選的民調，顯示賀錦麗的支持度排第四，只有8%，賀錦麗表示，自己從不相信民調。

賀錦麗說：”民調總是這樣，當我最初競選舊金山地檢官，我的民調只有6%，當我競選州檢察長，民調說我沒有機會贏，選舉日當晚，我的對手更已經宣布勝選，所以我從不聽信民調，最重要的是，選民亦不信民調。”

賀錦麗生於東灣奧克蘭市（屋崙），是非洲裔及印度裔的混血兒，先後擔任舊金山地檢官、加州司法部長，又是代表加州的聯邦參議員，不過自她宣布參選總統以來，支持度近日有下滑的跡象，她在辯論會上的表現，好像不及其他候選人亮眼，究竟賀錦麗是否有信心贏加州呢？

賀錦麗說：”不是，很重要的是，我要得到加州的支持，我在努力中，這是我今天來的原因，確保我知道及聽到市民的需要，我會非常努力。”

賀錦麗表示，她關心的議題與小市民一樣，例如是房屋問題、全民健保、公校有足夠資源，怎樣讓長者有尊嚴生活等。

她亦承認，作為一個非洲裔女性，競選官職實在很困難，但是她過去的成功，證明一切都有可能。

賀錦麗說：”我們知道挑戰亦代表機會，每次我競選，從未有女性當選，亦從未有有色人種當選，但每次我都贏。”

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