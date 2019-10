德州白人女警認錯公寓錯殺非裔鄰居 陪審團裁定謀殺罪成

【KTSF】

德克薩斯州達拉斯市一名白人女警,早前指稱因為認錯公寓單位,錯手槍殺一名手無寸鐵的非裔男鄰居,陪審團週二裁定她謀殺罪罪名成立。

這宗審訊歷時6天,陪審團花了數小時退庭商議,裁定31歲被告Amber Guyger罪名成立,陪審團成員以女性及有色人種佔大多數。

裁決宣讀後,法庭內傳出歡呼聲,有人高叫:”謝謝,耶穌!”,場外也有人觀呼慶祝,高叫:”black lives matter”(黑人生命重要)的口號。

Guyger則獨坐被告欄內飲泣。

在德州,謀殺罪的刑期由5年至99年不等,量刑聆訊料於週二下午展開。

案發於2018年9月,Guyger的公寓單位於3樓,但她當晚上了4樓,到了非裔男子Botham Jean的公寓單位,當時單位沒有上鎖,Guyger當時已下班,但仍穿上警服,她以為Jean闖入她的住所,於是向26歲任職會計師的Jean開槍,Jean當時正在家中吃雪糕。

在審訊中,Guyger聲淚俱下為她所做的事道歉,她說當發現公寓單位沒上鎖後,頓時感到生命受威脅,她說她步入公寓時,Jean向她急步走來,但檢控官卻指稱,他只是從沙發站起來,便被Guyger開槍擊斃。

