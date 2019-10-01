德州白人女警認錯公寓錯殺非裔鄰居 陪審團裁定謀殺罪成

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德克薩斯州達拉斯市一名白人女警，早前指稱因為認錯公寓單位，錯手槍殺一名手無寸鐵的非裔男鄰居，陪審團週二裁定她謀殺罪罪名成立。

這宗審訊歷時6天，陪審團花了數小時退庭商議，裁定31歲被告Amber Guyger罪名成立，陪審團成員以女性及有色人種佔大多數。

裁決宣讀後，法庭內傳出歡呼聲，有人高叫：”謝謝，耶穌！”，場外也有人觀呼慶祝，高叫：”black lives matter”（黑人生命重要）的口號。

Guyger則獨坐被告欄內飲泣。

在德州，謀殺罪的刑期由5年至99年不等，量刑聆訊料於週二下午展開。

案發於2018年9月，Guyger的公寓單位於3樓，但她當晚上了4樓，到了非裔男子Botham Jean的公寓單位，當時單位沒有上鎖，Guyger當時已下班，但仍穿上警服，她以為Jean闖入她的住所，於是向26歲任職會計師的Jean開槍，Jean當時正在家中吃雪糕。

在審訊中，Guyger聲淚俱下為她所做的事道歉，她說當發現公寓單位沒上鎖後，頓時感到生命受威脅，她說她步入公寓時，Jean向她急步走來，但檢控官卻指稱，他只是從沙發站起來，便被Guyger開槍擊斃。

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