香港警方灣仔搜獲製汽油彈材料拘5人（視頻）

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香港警方週一拘捕5名男子，涉嫌在灣仔一個住宅單位內製造汽油彈，當中包括兩名學生。警方不排除有激進示威者會在週二的遊行中使用這些汽油彈。

警方週一晚破門進入涉嫌製造汽油彈的單位，當時屋內有3名男子，其中兩人爬出窗逃走，危坐簷篷。

消防在對落的駱克道張開救生氣墊，經談判專家游說個多小時後，被帶回單位，兩人報稱不適送院，警方爆炸品處理課到場戒備。

現場是灣仔駱克道的金樂大廈，警方收到情報，指有人在大廈一個單位內製造汽油彈，在單位內檢獲可製造汽油彈的用具和物料，包括30個有釘的玻璃樽、鎂粉、鋁粉、天拿水、白電油、洗衣粉，又檢獲眼罩和防毒面具等。

警方以串謀藏有攻擊性武器拘捕3人，再在大廈大堂以串謀製造攻擊性武器拘捕多兩人。警方又指投擲汽油彈等同縱火，一經定罪可被判終身監禁。

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