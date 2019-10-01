國慶日香港多區爆衝突 有警員向示威者開實彈槍（視頻）

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國慶日，香港多區爆發激烈衝突，入夜後、部份地區仍有人聚集，警方緊急呼籲市民切勿外出，衝突至今至少31送院，年齡18至75歲，其中兩人危殆，據了解其中一名危殆男子是心臟病發，另一名危殆的是中實彈受傷的學生，他週二下午企圖襲警，警員近距離向他開槍，醫生會為他做手術取出彈頭，據了解他是荃灣何傳耀中學中五學生。

一群人將一名防暴警察圍在地下，慢鏡看到另一名男子同時用鐵通打向警員，警員向他胸口開槍，發射實彈，雙方距離只有一、兩個身位，該名男子立刻倒地，原本被圍的警員站起來歸隊，另一名警員舉槍，制服多一人，有人隨即投擲汽油彈，該名男子躺在地下，胸口流血，當時他仍然有意識。

警方確認下午4時許，在荃灣卓明大廈對開發射實彈，事發約十分鐘後，多名防暴警察繼續圍著他急救，掀開衣服，看到心口有傷口，仍然流血，要戴氧氣罩呼吸，救護員到場，為他戴上頸箍，抬上救護車送院。醫院消息指，他左肺被打穿，胸腔積血，但心臟和主要血管無事，有意識。

荃灣的衝突由約2時，示威者堵塞青山公路開始，有人焚燒路障，防暴警察隨即發射催淚彈，沿青山公路推進，雙方對峙期間，有人從高處投擲汽油彈，警方再施放催淚煙，沿眾安街推進出大河道，沿路放催淚彈。

到4時，示威者退往海壩街，防暴警察亦衝過去，示威者多次投擲汽油彈和擲磚，一起衝前，嘗試推進，路面有多個火頭，防暴警察突然衝前，多次發射懷疑橡膠子彈，並不斷施放催淚煙，制服數名男女在地上，示威者未有離開，到傍晚雙方繼續衝突，催淚煙和火頭不斷，不時傳出槍聲。

何傳耀中學的副校長晚上到醫院，表示很擔心中槍同學的情況，了解後學校會公佈，傷者的朋友亦到醫院查問他的傷勢。

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