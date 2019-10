香港警方指屯門多名警員被腐蝕性液體灼傷

【i-CABLE】

香港屯門一帶週一爆發衝突,警方指有暴徒使用腐蝕性液體,令多名警員灼傷。

一批人下午在屯門大會堂外聚集,到下午2時,有人搬水馬嘗試堵塞大會堂,防暴警察衝出來制服多人,有市民不滿,他們追上前指罵,包圍警員、不斷扔雜物,又用傘和棍打警員揮警棍還擊,混亂間制服一名女子,拉她入防線,其他人追前,警員噴胡椒噴霧,一批人湧上去,將該女子拉走。

差不多時間,一名警員除去上衣,退入大會堂內,警方事後上載相片,嚴厲譴責有人使用腐蝕性液體。

一批人之後轉到鄉事會路V city外,與警方離遠對峙,警方發射多枚催淚彈驅散,有人將催淚彈扔向警方防線,有人用滅火筒,射水令催淚彈熄滅,地面留有海綿彈彈頭,防暴警察近四時向前推進,制服多人,示威者後退,在路中心燒紙皮,濃煙升上半空。

十多分鐘後防暴警察再推進,有人向警方扔燃燒彈,路面有一條火舌,警方隨即開多槍,人群退到上天橋燃燒雜物,有人去到輕鐵站破壞閘機,防暴警察沿路驅散。

