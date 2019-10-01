香港警方指屯門多名警員被腐蝕性液體灼傷

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香港屯門一帶週一爆發衝突，警方指有暴徒使用腐蝕性液體，令多名警員灼傷。

一批人下午在屯門大會堂外聚集，到下午2時，有人搬水馬嘗試堵塞大會堂，防暴警察衝出來制服多人，有市民不滿，他們追上前指罵，包圍警員、不斷扔雜物，又用傘和棍打警員揮警棍還擊，混亂間制服一名女子，拉她入防線，其他人追前，警員噴胡椒噴霧，一批人湧上去，將該女子拉走。

差不多時間，一名警員除去上衣，退入大會堂內，警方事後上載相片，嚴厲譴責有人使用腐蝕性液體。

一批人之後轉到鄉事會路V city外，與警方離遠對峙，警方發射多枚催淚彈驅散，有人將催淚彈扔向警方防線，有人用滅火筒，射水令催淚彈熄滅，地面留有海綿彈彈頭，防暴警察近四時向前推進，制服多人，示威者後退，在路中心燒紙皮，濃煙升上半空。

十多分鐘後防暴警察再推進，有人向警方扔燃燒彈，路面有一條火舌，警方隨即開多槍，人群退到上天橋燃燒雜物，有人去到輕鐵站破壞閘機，防暴警察沿路驅散。

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