香港警務處處長盧偉聰當時時間週三凌晨見記者,指該名警員當時生命受威脅,逼於無奈決定開槍,做法合理合法,又指警員週二在4個地點開過6發實彈,全日衝突拘捕180人,是6月爆發衝突以來最高。

