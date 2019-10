【i-CABLE】

中國國慶70周年,香港舉行升旗禮再次要移師室內觀禮,香港署理行政長官張建宗表示,暴力絕對不能解決問題,市民對這個陌生的香港感到震驚傷心,迫切希望走出困局,呼籲香港人精誠團結,以溝通化解分歧。

國旗區旗準時8時在灣仔金紫荊廣場升起,繼七一後,再一次因為保安考慮,一眾嘉賓要在室內透過屏幕觀禮。香港行政長官林鄭月娥上了京,張建宗署任特首。

直昇機飛越半空,同一天空下,今年國慶日的香港,正經歷艱難時刻。

張建宗指政府展示最大誠意,希望以溝通化解分歧,會繼續舉行社區對話,開放謙卑、真正走入社區。

他指政府會邀請專家獨立研究房屋土地、貧富懸殊、社會公義等深層次問題。

新一份施政報告會展示管治決心,解決老大難的社會矛盾。

