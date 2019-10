搵屋住：Cupertino租賃及購置可負擔房屋接受輪候申請（視頻）

【KTSF 劉瑩報導】

南灣Cupertino市可負擔租賃及購置房屋輪候名單將從10月1日起再次開放接受申請。

申請人家庭成員中,有在Cupertino居住、工作,或為該市公共機構服務的,將獲得加分優先,而以往曾進入輪候名單的家庭,也需再次提交申請。

申請租住可負擔單位,申請家庭不能擁有房產,年收入限制方面,一人家庭不得超過72,750元,兩人家庭不得超過83,150元,三人家庭不得超過93,550元。

申請購買可負擔單位人士必須為首次置業者,即過去3年不曾擁有房產,包括本地或海外物業。

年收入限制方面,一人家庭不得超過110,400元,兩人家庭不得超過126,150元,三人家庭不得超過141,950元。

輪候名單申請截止日期為10月31日,查詢詳情請點擊以下網站:

https://www.hellohousing.org/stewardship/cupertino/rentals/

https://www.hellohousing.org/stewardship/cupertino/forsale/

