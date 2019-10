香港深水埗尖沙咀警署遭受汽油彈襲擊（視頻）

【i-CABLE】

港鐵深水埗站口週一晚有人縱火,又在馬路放煙花炮仗,而深水埗及尖沙咀警署,週一下午都遭受汽油彈襲擊。

晚上約7時,有示威者在西九龍中心對出的欽州街,向深水埗警署方向擲汽油彈,警員隨即施放催淚彈,之後有人擲磚,將汽油彈擲入警署,又在長沙灣政府合署外縱火,約5分鐘後消防到場將火救熄。

至晚上約9時,示威者移到深水埗站D1出口,將汽油彈拋入站內,整個出口都著火,濃煙升上半空,波及樓上一幢住宅。

同時間一街之隔的C1出口,同樣有濃煙及火光冒出,有人敲打鐵閘,之後有人在長沙灣道搬出一堆煙花爆竹,向站內發射,有煙花射上半空,消防趕到射水。

示威者下午4時多已在深水埗聚集,向長沙灣政府合署擲雜物,擊碎多幅玻璃幕牆,大樓內起火,有人用火槍燃燒雜物,另一批人在欽州街設路障,焚燒雜物。

防暴警察沿欽州街向嘉頓中心方向推進,期間密集式施放催淚彈,示威者一度散開,之後在西九龍中心築起傘陣,向深水埗警署擲汽油彈。

警員在高位發射催淚彈,防暴警察衝了出來,發射催淚彈及橡膠子彈驅散。

尖沙咀警署同樣遭受汽油彈攻擊,樹枝起火,警員在高位施放催淚彈,有市民拖著小孩走避,對峙半小時後,示威者再向警署投擲至少6個汽油彈,多處起火,警方再施放一輪催淚彈驅散,之後沿彌敦道向油麻地方向推進,制服多名示威者。

