香港深水埗尖沙咀警署遭受汽油彈襲擊（視頻）

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港鐵深水埗站口週一晚有人縱火，又在馬路放煙花炮仗，而深水埗及尖沙咀警署，週一下午都遭受汽油彈襲擊。

晚上約7時，有示威者在西九龍中心對出的欽州街，向深水埗警署方向擲汽油彈，警員隨即施放催淚彈，之後有人擲磚，將汽油彈擲入警署，又在長沙灣政府合署外縱火，約5分鐘後消防到場將火救熄。

至晚上約9時，示威者移到深水埗站D1出口，將汽油彈拋入站內，整個出口都著火，濃煙升上半空，波及樓上一幢住宅。

同時間一街之隔的C1出口，同樣有濃煙及火光冒出，有人敲打鐵閘，之後有人在長沙灣道搬出一堆煙花爆竹，向站內發射，有煙花射上半空，消防趕到射水。

示威者下午4時多已在深水埗聚集，向長沙灣政府合署擲雜物，擊碎多幅玻璃幕牆，大樓內起火，有人用火槍燃燒雜物，另一批人在欽州街設路障，焚燒雜物。

防暴警察沿欽州街向嘉頓中心方向推進，期間密集式施放催淚彈，示威者一度散開，之後在西九龍中心築起傘陣，向深水埗警署擲汽油彈。

警員在高位發射催淚彈，防暴警察衝了出來，發射催淚彈及橡膠子彈驅散。

尖沙咀警署同樣遭受汽油彈攻擊，樹枝起火，警員在高位施放催淚彈，有市民拖著小孩走避，對峙半小時後，示威者再向警署投擲至少6個汽油彈，多處起火，警方再施放一輪催淚彈驅散，之後沿彌敦道向油麻地方向推進，制服多名示威者。

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