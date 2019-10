法官裁定哈佛大學收生過程並無歧視亞裔學生

【KTSF 江良慧報導】

哈佛大學被人控告在收生過程中懷疑歧視亞裔學生,波士頓一個聯邦法庭週二裁定哈佛勝訴,指大學有權選擇一個多元的班級。

主審法官在判詞中表示,雖然哈佛的收生程序並不完美,但這個收生程序通過憲法規定,所以她不會單純因為程序有改善的空間,而把程序取消。

提出訴訟的民權組織Student for Fair Admissions指,哈佛大學歧視申請入學的亞裔學生,過度考慮族裔,強迫亞裔學生要達到更高的標準才能入讀。

組織主席在裁決後發表聲明,表示對裁決感到失望,並表明會提出上訴,有需要時更會上訴至最高法院。

組織早在2014年就控告哈佛收生程序歧視亞裔美國人,不合法地考慮到種族平衡,認為校方以主觀的個人素質來做評核不利亞裔,但就對非洲裔和拉美裔有利。

哈佛否認歧視亞裔學生,並提出證據證明近年來亞裔新生人數不斷上升,以今年入讀的2023年畢業班為例子,亞裔美國人佔25.6%,非洲裔佔13.1%,拉美裔11.8%,原住民和夏威夷土著佔2.2%,其餘的47%主要大部分是白人。

哈佛每年有多達4萬人申請入讀,但獲得錄取的只有5%。

