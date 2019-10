【KTSF】

低收入家庭最快在明年初開始乘搭金門區域巴士及渡輪時可享有半價優惠。

金門橋交通管理局提供來往北灣與舊金山的渡輪及巴士服務,管理局董事會上週五通過優惠計劃,收入低於聯邦貧窮線200%,即4人家庭,年收入約7萬元或以下,可享有半價優惠。

受惠人士必須使用路路通卡付費。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。