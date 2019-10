【i-CABLE】

《華爾街日報》引述消息指,美國國務卿蓬佩奧有份參與特朗普總統與烏克蘭總統的對話,眾議院3個委員會向特朗普私人律師朱利亞尼發傳票。

眾議院委員會指朱利亞尼說過要求烏克蘭政府針對調查民主黨總統參選人拜登,要求他兩周內提交相關資料。

特朗普批評,舉報他與烏克蘭總統澤連斯基通話的人,只是從二手資料得知事件,投訴並不成立。

澤連斯基則說,烏克蘭不會在壓力下調查拜登父子,強調執法部門只會獨立調查任何違法行為。

