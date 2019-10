中國國慶閱兵多款新型武器首次亮相（視頻）

【i-CABLE】

中國70周年國慶閱兵早上10時在天安門廣場舉行,多款新型武器首次亮相。

其中最受關注的包括東風17高超音速中近程彈道導彈,這款導彈之前從未亮相,它特別設計的造型令它可以利用空氣的承托力,在大氣層邊緣滑翔,形成水漂式的彈道,令傳統反導彈系統無辦法計算其具體位置,從而突破敵方的攔截。

而另一款備受矚目的戰略導彈就是東風41洲際彈道導彈。這款導彈射程達到1萬4千公里,又可以攜帶十個核彈頭,意味著幾乎可以向地球上任何一個目標發動核攻擊,是中國歷史上射程最遠的武器。

還有這一款首次亮相的東風 100 臨近空間超音速巡航導彈,同樣可以射上於大氣層邊緣的臨近空間,估計最快能以20倍音速飛行,精準度亦只有米級的誤差。

至於海戰方面,新型反艦巡航導彈鷹擊18A亦是首次公開亮相。這款導彈被稱為中國海軍最先進的反艦導彈,發射初期以亞音速航行,接近目標時,再加速至3倍音速攻擊,令敵方難以攔截。

除了導彈之外,無人機方隊都受到關注,無偵8超音速無人偵察機,包括「無偵-8」超音速無人偵察機據稱速度在3至5倍音速之間,被認為類似美國的黑鳥無人偵察機,任務范圍就被指可覆蓋整個西太平洋,包括美軍在關島的基地。

還有另一款無人機是利劍隱形無人攻擊機,可以攜帶導彈發動攻擊,亦可以執行遠程的偵察任務。

