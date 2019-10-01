929全球反極權遊行 舊金山民眾集會快閃唱歌（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

世界各地多個城市週日有民眾響應929全球連線反極權行動，舊金山是其中一個城市，大批灣區居民週日在舊金山市政廣場集會，紀念雨傘運動五週年、聲援香港返修例示威者、追究香港警察暴力，並重申香港市民的五大訴求。

雨傘運動學生領袖周永康說：”你們每人都是這場運動的領袖，只要大家我們一起走多一步，這個運動就會個不一樣的未來。”

幾百名在灣區聲援香港示威者的人士，高舉聲援反修例運動標語，也有西藏民眾聲援香港，不少人身穿香港示威者的裝備、戴頭盔和面罩。

一名在香港前線的示威者Jay透過長途電話，分享他在抗爭中的經歷。

Jay說：”這場仗大家一起打，要團結，我們對抗的不是中國，是中共，從頭到尾我們都不討厭中國，我們討厭的是共產黨，願榮光歸香港，香港加油。”

另外有戴維斯加大的學生6月時曾經回香港，在過去3個月內參與過多場示威。

羅同學說：”我成為大學生身份後，覺得有責任站出來，612當日決定站出來，我由一開始見到催淚彈非常害怕，我當日站在立法會面對前，真的好怕，以為快要死，之後慢慢演變到催淚彈變成基本，大家戴同裝備，都已經不怕，是心態上一個很大的轉變，但同一時間感到很失望的是，為何做了這麼多，只換來一句動議撤回，令我們更加不忿，現在我就算要上學都好，仍然會心繫香港。”

另外有來自中國深圳的民眾都去過香港參與示威，他認為香港的利益，同時關係到國內每一個人，為香港發聲等於為自己發聲。

Isaac說：”我們畏懼的恐懼，其實只是恐懼本身，當我們把恐懼放下，戰勝它的時候，依靠恐懼來統治我們的傢伙，就會土崩瓦解掉，這是我的心願。”

有集會人士之後移步去Westfield商場快閃唱“願榮光歸香港”等歌曲，人群擠滿3層樓。

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