929全球反極權遊行 舊金山民眾集會快閃唱歌（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

世界各地多個城市週日有民眾響應929全球連線反極權行動,舊金山是其中一個城市,大批灣區居民週日在舊金山市政廣場集會,紀念雨傘運動五週年、聲援香港返修例示威者、追究香港警察暴力,並重申香港市民的五大訴求。

雨傘運動學生領袖周永康說:”你們每人都是這場運動的領袖,只要大家我們一起走多一步,這個運動就會個不一樣的未來。”

幾百名在灣區聲援香港示威者的人士,高舉聲援反修例運動標語,也有西藏民眾聲援香港,不少人身穿香港示威者的裝備、戴頭盔和面罩。

一名在香港前線的示威者Jay透過長途電話,分享他在抗爭中的經歷。

Jay說:”這場仗大家一起打,要團結,我們對抗的不是中國,是中共,從頭到尾我們都不討厭中國,我們討厭的是共產黨,願榮光歸香港,香港加油。”

另外有戴維斯加大的學生6月時曾經回香港,在過去3個月內參與過多場示威。

羅同學說:”我成為大學生身份後,覺得有責任站出來,612當日決定站出來,我由一開始見到催淚彈非常害怕,我當日站在立法會面對前,真的好怕,以為快要死,之後慢慢演變到催淚彈變成基本,大家戴同裝備,都已經不怕,是心態上一個很大的轉變,但同一時間感到很失望的是,為何做了這麼多,只換來一句動議撤回,令我們更加不忿,現在我就算要上學都好,仍然會心繫香港。”

另外有來自中國深圳的民眾都去過香港參與示威,他認為香港的利益,同時關係到國內每一個人,為香港發聲等於為自己發聲。

Isaac說:”我們畏懼的恐懼,其實只是恐懼本身,當我們把恐懼放下,戰勝它的時候,依靠恐懼來統治我們的傢伙,就會土崩瓦解掉,這是我的心願。”

有集會人士之後移步去Westfield商場快閃唱“願榮光歸香港”等歌曲,人群擠滿3層樓。

