揭發特朗普向烏克蘭施壓告密者將到眾議院委員會作供

美國眾議院情報委員會表示,揭發特朗普總統向烏克蘭施壓的告密者很快會到委員會作供,又計劃索取特朗普與其他外國領袖通話內容,特朗普則再次警告洩露消息的人要面臨重大後果。

正在休會的眾議院繼續推進彈劾調查,情報委員會表示,已與告發特朗普的告密者達成協議,對方會於律師陪同下作供,相信很快成事,目前首要確保其身份保密,哥倫比亞廣播公司報道,該告密者近日接獲恐嚇,正接受聯邦政府保護。

彈劾調查源頭是特朗普要求烏克蘭總統澤連斯基調查大選潛在對手拜登,希夫透露計劃向被指鼓動調查的特朗普私人律師朱利亞尼發傳票,限令他呈交涉事文件,同時將索取總統與其他外國領袖,尤其俄羅斯總統普京的通話內容,調查特朗普有否為了爭取連任,作出損害國家安全行為。

於弗吉尼亞州打高爾夫球度周末的特朗普連發多則帖文反擊,指希望與告密者,以及洩露消息的人會晤,質疑該人充當間諜刺探美國總統要面臨重大後果,又大罵希夫欺詐及叛國。

不過,民意似乎開始轉向,最新民調顯示,首次有逾半受訪者支持啟動彈劾調查,至於是否發動彈劾,兩成人認為言之尚早。

