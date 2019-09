特朗普恭賀中國國慶 指美國最終會贏貿易戰

【i-CABLE】

特朗普總統趁中國國慶,祝中國生日快樂,又稱美國正在貿易戰中佔上風,相信最終也會取勝。白宮否認有報道指,華府考慮把在美國上市的中國公司除牌。

中美官員下周在華盛頓重啟貿易談判,特朗普在談判前夕再度表態。他在社交網站提到,現時中國經濟表現非常差,相反美國經濟增長創新高。

他又引述中國問題專家沃德的言論,指美國經過多年後,終於意識到北京的計劃及野心,希望超越美國,成為21世紀主導經濟,以及軍事的超級大國,美國目前正在貿易方面取回位置,亦在軍事競爭中看見雛型。

特朗普指美國正在佔上風,亦會取得最終勝利,北京不應該破壞與華府的協議。他又不忘趁中國國慶70周年,祝中國生日快樂。

彭博早前報道,美國政府正在研究限制投資中國公司,包括把在美國上市的中國公司除牌。白宮貿易顧問納瓦羅接受財經頻道CNBC訪問時稱,有關報道是”假新聞”,逾半內容不準確甚至失實,批評報道不負責任。

中美貿易爭議另一焦點,是中國採購美國農產品問題。路透社引述交易商指,中國多間國有及私營企業,星期一從美國購買60萬噸美國大豆,預計11月至明年1月付運。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。