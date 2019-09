【KTSF】

加州中谷有一名女子玩降落傘時降落在高速公路上,被大貨車撞死。

該名28歲女事主同另外6人,經由Lodi降落傘中心玩跳傘,女事主被風吹離原定的降落地點,並降落在一條高速公路的馬路中心。

降落傘中心的負責人指,該名女事主有足夠跳傘經驗,可以安全著陸,批評女事主的判斷輕率,導致今次事故。

FAA聯邦航空局表示,會調查中心提供的降落傘是否妥善安全。

