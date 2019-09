舊金山Balboa街有華裔婦人過馬路被車撞傷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山列治文區上週四早上發生一宗車禍意外,一位過馬路的女事主被一輛汽車撞倒,受傷送院,所幸沒有生命危險,警方仍在調查意外原因,女事主接受本台專訪,提醒大家注意交通安全。

50多歲的黃太太上週四被車撞傷後送醫治療,確定沒有生命危險已出院,但翌日仍能看到她的左眼周圍有瘀青。

黃太太說:”我的頭有輕微腦震盪,全身都痛,眼睛也睜不開,我的頭部也受傷,我的腰和肌肉全部受傷,我的手也受損,可能我要休息一段時間才能上班。”

意外發生在9月26日早上7點40分左右,黃太太在Balboa街夾28街過馬路。

黃太太說:”我靠右邊走,都沒有車來,在左邊就看到遠處有一輛白色車,就要到停車標誌前面,沒想到我過馬路過到中間,左手邊那輛車就撞倒我了,我當時倒地,昏昏的,覺得那部車是白色的。”

黃太太說,從鄰居提供的監控錄影可以看到,她昏迷後,有鄰居幫她打911報警。

黃太太說:”她們來救我、扶我,送我去醫院,打911,我在這裡很感謝,各位鄰居這麼關心我,我很感謝,感恩。”

目擊事件的鄰居告訴黃太太,肇事司機是一位40、50歲的華裔女性,駕駛一輛白色豐田Prius汽車,警方也證實肇事司機有留在現場配合警方調查,至於車禍原因,當局仍在調查中。

BalBoa街夾28街這個路口,也是公共巴士站,上下班繁忙時間,人流車流都很多。

黃太太用自己的親身經歷呼籲行人和司機都要注意交通安全。

黃太太說:”安全些,小心一點,不要覺得自己過馬路就最大,開車的一定會讓你,不要有這種心裡,大家都要讓,這樣交通才會暢順。”

