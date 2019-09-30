舊金山Balboa街有華裔婦人過馬路被車撞傷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山列治文區上週四早上發生一宗車禍意外，一位過馬路的女事主被一輛汽車撞倒，受傷送院，所幸沒有生命危險，警方仍在調查意外原因，女事主接受本台專訪，提醒大家注意交通安全。

50多歲的黃太太上週四被車撞傷後送醫治療，確定沒有生命危險已出院，但翌日仍能看到她的左眼周圍有瘀青。

黃太太說：”我的頭有輕微腦震盪，全身都痛，眼睛也睜不開，我的頭部也受傷，我的腰和肌肉全部受傷，我的手也受損，可能我要休息一段時間才能上班。”

意外發生在9月26日早上7點40分左右，黃太太在Balboa街夾28街過馬路。

黃太太說：”我靠右邊走，都沒有車來，在左邊就看到遠處有一輛白色車，就要到停車標誌前面，沒想到我過馬路過到中間，左手邊那輛車就撞倒我了，我當時倒地，昏昏的，覺得那部車是白色的。”

黃太太說，從鄰居提供的監控錄影可以看到，她昏迷後，有鄰居幫她打911報警。

黃太太說：”她們來救我、扶我，送我去醫院，打911，我在這裡很感謝，各位鄰居這麼關心我，我很感謝，感恩。”

目擊事件的鄰居告訴黃太太，肇事司機是一位40、50歲的華裔女性，駕駛一輛白色豐田Prius汽車，警方也證實肇事司機有留在現場配合警方調查，至於車禍原因，當局仍在調查中。

BalBoa街夾28街這個路口，也是公共巴士站，上下班繁忙時間，人流車流都很多。

黃太太用自己的親身經歷呼籲行人和司機都要注意交通安全。

黃太太說：”安全些，小心一點，不要覺得自己過馬路就最大，開車的一定會讓你，不要有這種心裡，大家都要讓，這樣交通才會暢順。”

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