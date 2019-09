舊金山日落區公寓將成永久可負擔房屋 華裔住客釋懷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府在日落區收購了一幢小型住宅公寓,並保留作永久可負擔房屋,有華裔長者住客對此感到相當釋懷。

Traval街3544號這個有6個單位的公寓,經由市府以248萬元收購,並成為日落區第一間永久性可負擔房屋。

李先生和太太是這幢公寓的住客之一,居住在此廿幾年,靠退休金支付屋租和生活費。

李太表示,去年11月有發展商打算收購這幢公寓時非常擔心,一旦面對加租或被逼遷,會無法再負擔得起在市內其他地方租屋,心裡無比難受。

李太說:”想吃吃不下,想睡睡不了,坐立不安,思緒真的很沉重,是我人生經歷中承受不起,我一時感到好像患上抑鬱症,幾乎很多時早上起床,胸口燜。”

不過得知市府收購公寓成為永久可負擔房屋,心裡感到釋懷。

李太說:”當時好像心裡被壓著的大石一下子放下,真的有如此感覺,自己思想變得開朗。”

他們又指,另外有三個單位的住客都是華裔,除了規劃之外,整個保留計劃還包括建築物維修,外牆翻新,地震加固,水電等工程,維持公寓質素,資金大約為40萬元。

該區市參事馬兆明表示,這個計劃對於可負擔房屋不足的日落區非常重要。

馬兆明說:”日落區以前並沒有收購或保留計劃,只有21個可負擔單位,相比其他社區最低,同時我們又流失了479個租管單位。”

市長布里德希望未來保留更多永久可負擔房屋,或是興建全部可負擔單位的公寓。

布里德說:”目前我們在全市保留了278個永久可負擔單位在34幢公寓內,另外有110個單位在12幢公寓內,正在保留過程當中。”

市府撥款了8,300萬元,在這些收購及保留可負擔房屋的項目。

