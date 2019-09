San Bruno市G提案建議明年4月起加銷售稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Bruno市的G提案建議從明年4月開始增加銷售稅0.5美分。

San Bruno市目前的銷售稅是9.25%,市議會今年7月1日致通過,將增稅提案交由選民表決,提案建議增加銷售稅0.5%至9.75%,要是通過將會是San Mateo縣内銷售稅最高的城市。

目前其它9.75%銷售稅的中半島城市包括Belmont、East Palo Alto、紅木城和南舊金山。

選務處文件指出,增加的稅收將投入市府的一般基金,用在地方政府的合法開支上,例如警察巡邏、防火服務、減低和調查犯罪活動、修補公路、增加停車位、改善公園等設施,和增加對室内企業的服務。

提案特別提出市内的89英里公路需要維修和填補坑洞,其中多數超過30年沒有維修。

提案將額外的需要CPA會計師每年審核,並成立5人的監督委員會審查。

市府律師的分析估計,每年可以收取多400萬的稅款,G提案只需要普通的過半數選票通過,一旦通過,將從明年4月1日開始實施,直到選民表決取消為止。

