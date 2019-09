列治文市槍擊案3人中槍 案發現場位於高中附近

【KTSF】

東灣列治文市上週五晚發生槍擊案,導致3人受傷,案發現場附近的一間高中當時正進行球賽。

警方表示,上週五晚近9時半接報指有人打架,趕到Morningside Drive 3300號路段發現兩人中槍,將他們送院治療,第3名中槍事主之後去到醫院。

警方指目前正調查案件,未公開任何槍手或受害人身份,也沒交代3人的傷勢。

案發現場附近的De Anza高中當時正進行美式足球賽,有在場人士表示,當時聽到多發槍聲,不過好多看球賽的人只是感到困惑,直至20分鐘之後,再傳出多發槍聲,這時大家才起身逃跑。

另外有人在網上發佈逃出大球場時的片段,並表示這是她人生中最可怕的事情,又要求學校馬上加強槍支管制。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。