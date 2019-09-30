香港警方週日示威共拘146人 否認以被捕者作人盾（視頻）

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星期日於香港各區的示威衝突中，警方拘捕146人，是反修例風波3個多月來，拘捕人數最多的一天，而示威者週末投擲了100個汽油彈，警察盾牌都打爛。

週末衝突不斷，警方星期日在港島各區、旺角及天水圍一共拘捕146人，年齡介乎12至53歲，涉嫌非法集結、襲警、阻差辦工、藏有攻擊性武器等，比起8月5日，單日拘捕141人更多。

連同星期六拘捕的11人，剛過去的週末警方共拘捕157人，當中四成三、即是有67人是學生。

警方指過去兩日，示威者共投擲了近百枚汽油彈，而警方使用的彈藥，單計星期日，發射了328枚催淚彈、橡膠子彈306發、布袋彈95發，以及79發海綿彈。兩日衝突中，有8名警員受傷，其中一個當時手持這盾牌。

星期日在夏愨道，有警員制服了示威者後，一邊”提”起被捕人，一邊向前舉槍，被質疑是拿人做”人盾”，警方又澄清絕對沒有警員喬裝示威者縱火，又指在灣仔喬裝警員未行動已被揭穿身份，當時被攻擊下，被迫鳴槍示警，被問到示威現場，如何分辨喬裝警察？

警方又透露，灣仔告士打道天橋上眼部受傷的印尼籍記者，稍後會正式投訴，警方解釋當時有示威者在橋上擲汽油彈，警方用了適當武力，絕對不是瞄準記者發射。

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