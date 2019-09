香港警方週日示威共拘146人 否認以被捕者作人盾（視頻）

【i-CABLE】

星期日於香港各區的示威衝突中,警方拘捕146人,是反修例風波3個多月來,拘捕人數最多的一天,而示威者週末投擲了100個汽油彈,警察盾牌都打爛。

週末衝突不斷,警方星期日在港島各區、旺角及天水圍一共拘捕146人,年齡介乎12至53歲,涉嫌非法集結、襲警、阻差辦工、藏有攻擊性武器等,比起8月5日,單日拘捕141人更多。

連同星期六拘捕的11人,剛過去的週末警方共拘捕157人,當中四成三、即是有67人是學生。

警方指過去兩日,示威者共投擲了近百枚汽油彈,而警方使用的彈藥,單計星期日,發射了328枚催淚彈、橡膠子彈306發、布袋彈95發,以及79發海綿彈。兩日衝突中,有8名警員受傷,其中一個當時手持這盾牌。

星期日在夏愨道,有警員制服了示威者後,一邊”提”起被捕人,一邊向前舉槍,被質疑是拿人做”人盾”,警方又澄清絕對沒有警員喬裝示威者縱火,又指在灣仔喬裝警員未行動已被揭穿身份,當時被攻擊下,被迫鳴槍示警,被問到示威現場,如何分辨喬裝警察?

警方又透露,灣仔告士打道天橋上眼部受傷的印尼籍記者,稍後會正式投訴,警方解釋當時有示威者在橋上擲汽油彈,警方用了適當武力,絕對不是瞄準記者發射。

