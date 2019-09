奧克蘭校區關閉凱撒小學引發家長學生抗議（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

東灣奧克蘭聯合校區決定關閉當地的凱撒小學,引起該社區家長和學生的抗議。

凱撒小學的學生和家長週五早晨在奧克蘭聯合校區的辦公樓外面,發起了一場抗議學校關閉的示威活動。

一位學生家長表示,大部分奧克蘭市的家長都不信任該校區,而這次校區的董事會投票決定將凱撒小學關閉,令這所學校的師生資源與4英里以外的Sankofa小學合併。

有家長認為,奧克蘭聯合校區不斷的關閉再合併學校,導致他們很難為將來的生活,還有孩子的學業做計劃。

學生家長Chris Lightner說:”家長本計劃將孩子送入奧克蘭聯合校區的學校,但是卻不知道這些學校有可能在3、5年後關閉。”

奧克蘭聯合校區介紹,目前該校區擁有83所學校,共有37,000名學生,但問題是很多學校都沒有足夠的學生,目前校區有11,000個學生名額學要填補,並且校區還要應對嚴重的財政赤字問題,所以他們認為,把一些學校合併,將幫助校區節省資源和金錢。

奧克蘭聯合校區週五發表聲明,現在校區內的學校遠超當地學生的需求,導致各個學校只能獲得很少的資源,儘管如此,學生家長們還是不認同,不明白校區為什麼不把錢用在提升學校項目上,吸引更多學生返回學校。

還有家長認為,缺錢只是藉口,是當地政府沒有把教育放在首位。

學生家長Zack Norris說:”Alameda縣可以花7,500萬用來建造緩刑營地,卻不能讓學校繼續運作,這可是全國最富有的地方之一。”

目前校區打算在明年春天宣布有關更多學校的關閉和合併計劃。

