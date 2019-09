【i-CABLE】

香港銅鑼灣及灣仔週日晚上亦有零星衝突,有人被圍毆,有的士被破壞。

在波斯富街,近8時半,一群人圍住近十名操普通話的男子,有人向他們擲膠椅,其中一名說普通話的男子倒地,其他人用腳踢,又用雨傘打,男子面部流血,義務急救員為他治理。

期間有一名男子手持伸縮棍,他說自己不是警員,受傷男子經包紮後上救護車離開。

約10分鐘後在寶靈頓道,亦有一名中年男子被包圍,衣服被撕爛,他站起來後,之後被人推落地再打。

警員10分鐘後到場,施放催淚彈,在場的人散開。在鵝頸橋有一輛的士被噴漆,包圍了個多小時,破壞升級,有人用鐵通打爛的士的窗,向車頭灑水,又劃破座椅,司機已經離開,在場的人聲稱的士曾經撞到記者。

