印尼女記者在港採訪被擊中眼部 將告香港警方（視頻）

星期日在灣仔採訪時眼部受傷的記者,透過律師發聲明,指相信是被布袋彈或橡膠子彈,在可致命的距離打傷,會向警方提出刑事投訴及民事訴訟。

一名印尼女記者星期日在灣仔,通往稅務大樓的天橋上採訪時,遇到這一幕,她之後受傷倒地,右眼紅腫、面部有血,送院治理。

她透過律師發聲明指,指相信自己被布袋彈或橡膠子彈打中,導致嚴重受傷,現場找到彈殼,她指自己當時有穿記者背心,戴頭盔及眼罩,與其他記者一起站在天橋,沒有摻雜在示威者之中。

聲明指,警方從天橋樓梯中間位置向傳媒方向發射子彈,與事主相隔約12米,擊中她的眼罩,衝擊力令她右眼嚴重受傷,醫生暫時評估不到傷勢的影響,未知對視力有無受損,7天後會掃瞄右眼再全面評估。

她的律師指子彈在一個可能致命的距離從下方發射,只可能擊中上身或頭,質疑警方做法違反製造商指引及國際慣例,認為開槍警員及警務處處長都有責任,會向他們作出刑事投訴,亦會提出民事訴訟。

警方指知道事主可能會作出投訴,現階段不會透露更多細節,但指當時有示威者在橋上擲汽油彈,警方用了適當武力,絕對不是瞄準記者發射。

