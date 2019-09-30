印尼女記者在港採訪被擊中眼部 將告香港警方（視頻）

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星期日在灣仔採訪時眼部受傷的記者，透過律師發聲明，指相信是被布袋彈或橡膠子彈，在可致命的距離打傷，會向警方提出刑事投訴及民事訴訟。

一名印尼女記者星期日在灣仔，通往稅務大樓的天橋上採訪時，遇到這一幕，她之後受傷倒地，右眼紅腫、面部有血，送院治理。

她透過律師發聲明指，指相信自己被布袋彈或橡膠子彈打中，導致嚴重受傷，現場找到彈殼，她指自己當時有穿記者背心，戴頭盔及眼罩，與其他記者一起站在天橋，沒有摻雜在示威者之中。

聲明指，警方從天橋樓梯中間位置向傳媒方向發射子彈，與事主相隔約12米，擊中她的眼罩，衝擊力令她右眼嚴重受傷，醫生暫時評估不到傷勢的影響，未知對視力有無受損，7天後會掃瞄右眼再全面評估。

她的律師指子彈在一個可能致命的距離從下方發射，只可能擊中上身或頭，質疑警方做法違反製造商指引及國際慣例，認為開槍警員及警務處處長都有責任，會向他們作出刑事投訴，亦會提出民事訴訟。

警方指知道事主可能會作出投訴，現階段不會透露更多細節，但指當時有示威者在橋上擲汽油彈，警方用了適當武力，絕對不是瞄準記者發射。

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