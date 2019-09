【i-CABLE】

中國國慶前的週日,香港多區爆發激烈衝突,警方拘捕146人,是反修例風波以來最多人被捕的一天。警方又指收到情報,核心暴徒策劃國慶日在商場和港鐵站縱火及謀殺警員,警告非常非常危險,更指恐佈主義愈行愈近,呼籲市民不要參與違法活動,警方有能力處理任何事件。

警方記者會一開始就警告,核心暴徒會策劃國慶日襲擊,情況令人擔憂,不過他指評估情況,認為本港恐襲風險維持中度,但會密切監察,又解釋國慶日遊行集會,發出反對通知書是有必要的。

到下午前立法會議員李卓人、何俊仁和梁國雄就決定以個人身分按民陣原定路線,即下午1時於銅鑼灣東角道集合再遊行到遮打道行人專用區。

至於國慶升旗儀式的灣仔金紫荊廣場保安明顯加強,政府表示鑑於市民安全考慮,升旗儀式不會設立公眾觀禮區。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。