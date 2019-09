香港有喬裝示威者警員於灣仔向天開槍（視頻）

【i-CABLE】

香港有網民號召週日由銅鑼灣遊行至政府總部,金鐘和灣仔多處發生衝突,有喬裝示威者的警員於灣仔被人包圍,所以向天開真槍,而一名外籍女記者就懷疑中橡膠子彈,右眼及前額受傷。

下午3時半,防暴警察在灣仔站圍封出口,有人將雪糕筒等雜物擲入站內,警方舉槍,又舉旗警告。

5分鐘後速龍小隊趕到,要求站內的人離開,之後衝上地面,在軒尼詩道列陣,不久退回灣仔站,車站落閘。有人點燃毛巾,將一個樽扔入站內,下層冒出火光,警員隨即開多槍。

同時間,另一批人在軒尼詩道用垃圾桶做路障,防暴警察舉旗後,向橋底開多槍,地面多處冒煙。

近5時,一批人舉著傘上天橋,警方向告士打道後退,之後傳出一下槍聲,一名外籍記者懷疑中槍倒地。她當時直播的片段,看到速龍在樓梯口向示威者舉槍,她之後倒地。她右眼腫起、頭部流血,義務急救員為她治理。

警員落到告士打道上車,示威者向他們擲燃燒彈。約五時半在莊士敦道,一群蒙面男子被人懷疑是警員喬裝示威者,雙方起爭執,有人向他們擲磚,蒙面人還擊,又揮動疑似警棍,追逐期間現場傳出一下巨響。

慢鏡再看,見到有人舉起疑似手槍指向天。有傳媒拍到,當時一名穿藍衣、蒙面的人,在修頓球場外舉起手槍。消息指有警員向天開一槍,指因為當時有喬裝的警員被包圍。

差不多時間,灣仔站近家計會出口多個垃圾桶起火,速龍小隊趕到,制服至少兩人,有警員拉起示威者的腳,用警棍揮打。

不久這群蒙面男子再出現,其中一人由袋中取出胡椒球彈槍,與警員一起走向修頓球場,退入後巷。他們在防暴警察掩護下,由公廁走入灣仔港鐵站。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。