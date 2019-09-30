香港有喬裝示威者警員於灣仔向天開槍（視頻）

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香港有網民號召週日由銅鑼灣遊行至政府總部，金鐘和灣仔多處發生衝突，有喬裝示威者的警員於灣仔被人包圍，所以向天開真槍，而一名外籍女記者就懷疑中橡膠子彈，右眼及前額受傷。

下午3時半，防暴警察在灣仔站圍封出口，有人將雪糕筒等雜物擲入站內，警方舉槍，又舉旗警告。

5分鐘後速龍小隊趕到，要求站內的人離開，之後衝上地面，在軒尼詩道列陣，不久退回灣仔站，車站落閘。有人點燃毛巾，將一個樽扔入站內，下層冒出火光，警員隨即開多槍。

同時間，另一批人在軒尼詩道用垃圾桶做路障，防暴警察舉旗後，向橋底開多槍，地面多處冒煙。

近5時，一批人舉著傘上天橋，警方向告士打道後退，之後傳出一下槍聲，一名外籍記者懷疑中槍倒地。她當時直播的片段，看到速龍在樓梯口向示威者舉槍，她之後倒地。她右眼腫起、頭部流血，義務急救員為她治理。

警員落到告士打道上車，示威者向他們擲燃燒彈。約五時半在莊士敦道，一群蒙面男子被人懷疑是警員喬裝示威者，雙方起爭執，有人向他們擲磚，蒙面人還擊，又揮動疑似警棍，追逐期間現場傳出一下巨響。

慢鏡再看，見到有人舉起疑似手槍指向天。有傳媒拍到，當時一名穿藍衣、蒙面的人，在修頓球場外舉起手槍。消息指有警員向天開一槍，指因為當時有喬裝的警員被包圍。

差不多時間，灣仔站近家計會出口多個垃圾桶起火，速龍小隊趕到，制服至少兩人，有警員拉起示威者的腳，用警棍揮打。

不久這群蒙面男子再出現，其中一人由袋中取出胡椒球彈槍，與警員一起走向修頓球場，退入後巷。他們在防暴警察掩護下，由公廁走入灣仔港鐵站。

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