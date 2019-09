銅鑼灣遊行爆衝突 警方據報拘過百人（視頻）

【i-CABLE】

香港有網民發起週日下午由銅鑼灣遊行至政總,銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶爆發多次衝突,在灣仔、金鐘均有人縱火及擲燃燒彈,警方以催淚彈、橡膠子彈等驅散,並出動水炮車。據了解,警方拘捕過百人。

人群由灣仔行去金鐘途中,最先破壞的,是行人天橋上的賀國慶紙牌,逐個拆下來焚燒。一批持長盾的防暴警察,在紅棉道一字排開,操向金鐘道,多次舉藍旗。

示威者手持雨傘、浮板,與警方對峙,雙方距離不足一百米。有人擲磚,警方隨即施放多枚催淚彈,示威者後退至近樂禮街交界。兩名警員衝前,地上留有幾枚布袋彈和橡膠子彈。

示威者的傘陣一度再向前推了十多步,警方立即再施放催淚彈,太古廣場外煙霧瀰漫。有人投擲燃燒彈,警方舉橙旗,有人拾起磚頭,遍地都是石塊,又將催淚彈擲回警方。幾分鐘後警員突然撤退上車,大批示威者衝前追上,警員再放催淚彈,有人頭部受傷流血。

夏愨道此時原本已有人堵路,金鐘道清場後,人群轉戰夏愨道,開始有人向政總西翼擲汽油彈。水炮車出動多次發射顏色水,又多次在從政總高處發射催淚彈。示威者再將汽油彈擲入水馬陣,水炮車再出動,水力增強,地面及橋面「中招」。

示威者未有散去,繼續在水馬外向政總投擲汽油彈,西翼內有多個火頭。四時多,防線內的速龍小隊突然衝出夏愨道,一邊發射胡椒球彈,一邊制服多人在地上,雙手被綁。大批被制服的人,排著隊被押解入添華道水馬後方。

大批警員沿紅棉路向金鐘道驅散,又施放催淚彈,有人擲燃燒彈還擊。示威者退至金鐘廊巴士總站,繼續向紅棉路多次投擲燒燃彈,地上留下多個火種。警方防線轉出金鐘道,再放催淚彈,又再開槍,煙霧瀰漫。

警員跑出追截示威者,大批人被制服,繼續開槍,期間有被捕人士想向外講自己名字。有人懷疑癲癇症發作,救護員到場治理,太古廣場對開的金鐘道遍布被制服的人。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。