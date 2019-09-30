銅鑼灣遊行爆衝突 警方據報拘過百人（視頻）

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香港有網民發起週日下午由銅鑼灣遊行至政總，銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶爆發多次衝突，在灣仔、金鐘均有人縱火及擲燃燒彈，警方以催淚彈、橡膠子彈等驅散，並出動水炮車。據了解，警方拘捕過百人。

人群由灣仔行去金鐘途中，最先破壞的，是行人天橋上的賀國慶紙牌，逐個拆下來焚燒。一批持長盾的防暴警察，在紅棉道一字排開，操向金鐘道，多次舉藍旗。

示威者手持雨傘、浮板，與警方對峙，雙方距離不足一百米。有人擲磚，警方隨即施放多枚催淚彈，示威者後退至近樂禮街交界。兩名警員衝前，地上留有幾枚布袋彈和橡膠子彈。

示威者的傘陣一度再向前推了十多步，警方立即再施放催淚彈，太古廣場外煙霧瀰漫。有人投擲燃燒彈，警方舉橙旗，有人拾起磚頭，遍地都是石塊，又將催淚彈擲回警方。幾分鐘後警員突然撤退上車，大批示威者衝前追上，警員再放催淚彈，有人頭部受傷流血。

夏愨道此時原本已有人堵路，金鐘道清場後，人群轉戰夏愨道，開始有人向政總西翼擲汽油彈。水炮車出動多次發射顏色水，又多次在從政總高處發射催淚彈。示威者再將汽油彈擲入水馬陣，水炮車再出動，水力增強，地面及橋面「中招」。

示威者未有散去，繼續在水馬外向政總投擲汽油彈，西翼內有多個火頭。四時多，防線內的速龍小隊突然衝出夏愨道，一邊發射胡椒球彈，一邊制服多人在地上，雙手被綁。大批被制服的人，排著隊被押解入添華道水馬後方。

大批警員沿紅棉路向金鐘道驅散，又施放催淚彈，有人擲燃燒彈還擊。示威者退至金鐘廊巴士總站，繼續向紅棉路多次投擲燒燃彈，地上留下多個火種。警方防線轉出金鐘道，再放催淚彈，又再開槍，煙霧瀰漫。

警員跑出追截示威者，大批人被制服，繼續開槍，期間有被捕人士想向外講自己名字。有人懷疑癲癇症發作，救護員到場治理，太古廣場對開的金鐘道遍布被制服的人。

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